La prima settimana di novembre si apre con il transito di una piccola saccatura sul Mediterraneo centrale, che nelle ultime ore ha portato maltempo soprattutto al Centro-Nord. Residue piogge sono attese nella giornata odierna sui settori del medio Adriatico e al Sud. Nei prossimi giorni si assisterà invece all'espansione di un campo di alta pressione tra Mediterraneo ed Europa centro-orientale, con massimi al suolo fino a 1030 hPa. Tra martedì e giovedì, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, le condizioni meteo saranno decisamente più asciutte sulla Penisola, con cieli sereni o poco nuvolosi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Le previsioni del tempo: arriva l'alta pressione, ma nel weekend c'è il ribaltone