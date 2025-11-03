Le PMI di Internet chiedono più tutele | Garantiamo connessione dove i grandi non arrivano ma non possiamo pagare per i loro guasti

Antonella Oliviero, imprenditrice campana nei servizi internet e presidente di Assoprovider, richiede ad AGCOM un intervento di verifica sulla gestione dei guasti e sulla qualità dei servizi wholesale forniti da operatori nazionali Le aziende piccole e medie fornitrici di servizi Internet sono la vera spina dorsale digitale del Paese, poiché connettono a Internet comunità isolate e paesi di montagna, garantendo un servizio attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Purtroppo, spesso la loro immagine viene danneggiata da disservizi sulla rete in fibra nazionale, causati da guasti infrastrutturali su tratte gestite da fornitori terzi. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Le PMI di Internet chiedono più tutele: «Garantiamo connessione dove i grandi non arrivano, ma non possiamo pagare per i loro guasti»

