Le parole dei protagonisti Carbonaro | Dobbiamo essere più cattivi e lucidi Ma siamo ancora in testa pensiamo positivo
Paolo Carbonaro mastica amaro per le opportunità che lui e i suoi compagni non sono riusciti a sfruttare, oltre al cartellino giallo pesante che gli costerà un turno di squalifica. "Dobbiamo essere più cattivi, ma bisogna anche fare i complimenti al portiere del Mezzolara – commenta l’attaccante –. Paradossalmente, in fase offensiva è stato più semplice in parità numerica, quando i nostri avversari se la volevano giocare. Successivamente sono emerse delle difficoltà che troviamo altre volte, con pochi spazi a disposizione nei pressi dell’area di rigore. Bisogna essere più precisi e lucidi. In ogni caso, siamo ancora in testa: guardiamo il lato positivo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Le parole dei protagonisti al termine della vittoria contro Taranto! #serieA2 #ravenna #portoroburcosta2030 #volley #giallorossi #forzaravenna @fipavemiliaromagna @legavolley @federazioneitalianapallavolo @fipavravenna - facebook.com Vai su Facebook