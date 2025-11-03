Le pagelle | Stoskovic ruvido e duro concede briciole Senigagliesi meno brillante del solito Gaetani pericoloso Moretti spreca E Dall’Ara ferma tutti in difesa

GIACOMEL 6. Attento in uscita, sicuro di piede. Mai una parata vera. CHAZARRETA 6. Iglio non sta bene e Marcos se la cava senza errori e con una prestazione anzi continua, anche in attacco. STOSKOVIC 6. Bello ruvido e duro, concede briciole. Affrettato qualche disimpegno in fallo laterale. DALL’ARA 6,5. Ferma tutti e di più. Con lui e uno tra Mambelli e Stoskovic dietro si dormono sonni piuttosto tranquilli. MAZZALI 6,5. Ciucco di fatica perché non ha in organico una alternativa, si sorbisce la terza piena di fila e la gioca anche bene, spingendo forte e proponendosi di continuo. Ma urge un rincalzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

