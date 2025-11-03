Osama 6: è stato, complessivamente, poco impegnato. Strano a dirsi ma in effetti è andata proprio così e sulle reti incassate non ha responsabilità Fiscaletti 5,5: qualche sprazzo discreto ma anche qualche distrazione che a questi livelli si pagano care Valentino 5,5: luci ed ombre nella sua gara come in generale in tutta la terza linea biancoverde. In teoria, nonostante sia un 2004 avrebbe l’esperienza per dare un contributo maggiore Dompnier 6,5: ha buona tecnica, discreta visione di gioco e piedi "educati". Peccato la sua gracilità ma altrimenti il 25enne francese non sarebbe in quarta serie Bugari 6: fa quel che può cercando di arrivarci con la tigna quando non può con altri mezzi Selemby 6: realizza il gol di un vantaggio durato meno di un minuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle DEGLI OSPITI. Morais sciupa . Valentino tra luci e ombre. Bene Dompnier