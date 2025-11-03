Le opere dei writers locali in vendita | al via l’asta online di Graffi di Canile 2.0

Si è aperta ufficialmente lunedì, 3 novembre, l’asta online di “Graffi di Canile 2.0”, l’iniziativa che unisce arte urbana e solidarietà a favore del canile intercomunale di Riccione. L’asta prende le mosse dall’evento che lo scorso 18 ottobre ha animato, per il secondo anno consecutivo, il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it