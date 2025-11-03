Sessant’anni fa, in un piccolo garage, due fratelli hanno avviato un’attività che avrebbe segnato il mercato delle molle industriali. Oggi, il Mollificio Pagnin è una realtà solida e riconosciuta, con circa 45 dipendenti e una capacità produttiva di circa 40 milioni di pezzi l’anno. La crescita non è stata un colpo di fortuna, ma di una combinazione di competenze tecniche, investimenti mirati e una visione chiara: diventare un punto di riferimento per le aziende che cercano soluzioni affidabili e personalizzate. Non è un caso che le molle Pagnin siano progettate per integrarsi in applicazioni complesse, dove la qualità non è un optional ma una condizione imprescindibile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Le molle diventano un’eccellenza italiana, fra strategia e personalizzazione