Le Minors | battuta la capolista Virtus Medicina la Lg Competition espugna Argenta La Francesco Francia fa l’impresa Molinella di Baiocchi cala il poker

Primo rumoroso avvicendamento sulle vette del girone G di serie C, dove nell’attesissimo big match della sesta giornata la Francesco Francia di coach Andrea Mondini ferma la corsa della regina Virtus Medicina 76-60 e, prendendosi lo scontro diretto, sale al primo posto in compagnia di Lg Competition, bene 60-73 sulle doghe di Argenta, e dei medicinesi di coach Alessio Agnoletti. Per i biancoblù di Zola Predosa, trascinati dal trio d’archi De Ruvo (20 punti), Zambon (18) e Graziani (12) è la quinta vittoria consecutiva, che coincide così col primo stop dei gialloneri (Morara 16), che dopo 30’ di sostanziale equilibrio (20-20, 34-41 e 57-54 i parziali) cedono il passo ai padroni di casa, che chiudono con un poderoso 19-6 l’ultima frazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le Minors: battuta la capolista Virtus Medicina, la Lg Competition espugna Argenta. La Francesco Francia fa l’impresa. Molinella di Baiocchi cala il poker

