Le Marche fanno rete nasce il Cluster Nautico Marche | una filiera che offre un pacchetto chiavi in mano

Nasce il Cluster Nautico Marche, una Rete di Imprese composta da 14 aziende, di cui 13 con sede nelle Marche e una nel Lazio, unite per valorizzare le competenze e l’eccellenza italiana nel settore dell’allestimento nautico di lusso.Il Cluster riunisce aziende specializzate in falegnameria. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dalle spiagge del Conero ai borghi sospesi nel tempo: le Marche fanno da sfondo alla nuova fiction Rai. - facebook.com Vai su Facebook

Distretti florovivaistico, del grano e del gusto: le Marche fanno rete sulle eccellenze - Distretto cerealicolo Gran de’ Marca, distretto florovivaistico e distretto del cibo Mosaico del gusto: crescono i progetti per la messa in rete delle eccellenze della Regione Marche. Scrive ilsole24ore.com

Nasce la rete delle Città di Carte, Fabriano tra i firmatari - C'era anche la città di Fabriano (Ancona) tra i relatori dell'iniziativa tenutasi il 18 settembre nella Sala Stampa del Sacro Convento dei Frati Minori di Assisi che ha lanciato la Rete delle Città di ... Segnala ansa.it

Marche terra del benessere, si può ancora aderire alla rete - E' ancora possibile presentare domanda di adesione alla Rete regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita. Segnala ansa.it