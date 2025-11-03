Le Maldive diventano l’unico Paese al mondo con un divieto generazionale sulle sigarette

Metropolitanmagazine.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sabato alle Maldive gli abitanti nati dopo il primo gennaio del 2007 non potranno più acquistare e fumare sigarette, di nessun tipo: il divieto era stato approvato dal presidente conservatore Mohamed Muizzu lo scorso maggio e ora è entrato in vigore. Non riguarderà soltanto i residenti, ma anche i visitatori della nota località turistica dell’Oceano Indiano. “In base alla nuova disposizione, alle persone nate dal 1 gennaio 2007 in poi è vietato acquistare, utilizzare o vendere prodotti del tabacco all’interno delle Maldive”, ha aggiunto. “Il divieto si applica a tutte le forme di tabacco e i rivenditori sono tenuti a verificare l’età prima della vendita”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

le maldive diventano l8217unico paese al mondo con un divieto generazionale sulle sigarette

© Metropolitanmagazine.it - Le Maldive diventano l’unico Paese al mondo con un divieto generazionale sulle sigarette

Approfondisci con queste news

maldive diventano l8217unico paeseLe Maldive diventano l’unico Paese al mondo con un divieto generazionale sul tabacco - Il fumo è sempre più bandito alle Maldive, soprattutto per i più giovani. Da money.it

Il primo Paese al mondo a vietare il fumo per i nati dopo il 2007 - Le Maldive sono la prima nazione ad applicare un divieto "generazionale" sul consumo di tabacco, un divieto che si estende anche sulle sigarette elettroniche e che riguarderà anche i turisti ... Lo riporta today.it

maldive diventano l8217unico paeseMaldive, scatta il divieto di fumo per i nati dopo gennaio 2007, turisti compresi: il primo al mondo - Le Maldive hanno iniziato ad applicare il divieto di fumo per chiunque sia nato dopo gennaio 2007, diventando l'unica nazione con un divieto 'generazionale' sul tabacco. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maldive Diventano L8217unico Paese