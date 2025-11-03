Le Maldive diventano l’unico Paese al mondo con un divieto generazionale sulle sigarette
Da sabato alle Maldive gli abitanti nati dopo il primo gennaio del 2007 non potranno più acquistare e fumare sigarette, di nessun tipo: il divieto era stato approvato dal presidente conservatore Mohamed Muizzu lo scorso maggio e ora è entrato in vigore. Non riguarderà soltanto i residenti, ma anche i visitatori della nota località turistica dell’Oceano Indiano. “In base alla nuova disposizione, alle persone nate dal 1 gennaio 2007 in poi è vietato acquistare, utilizzare o vendere prodotti del tabacco all’interno delle Maldive”, ha aggiunto. “Il divieto si applica a tutte le forme di tabacco e i rivenditori sono tenuti a verificare l’età prima della vendita”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondisci con queste news
Le Maldive diventano il primo Paese al mondo a introdurre un divieto “generazionale” del fumo. La misura restrittiva in questione, entrata in vigore l’1 novembre, riguarda i ragazzi nati dopo l’1 gennaio 2007, e si applica a tutte le forme di tabacco, comprese le - facebook.com Vai su Facebook
Le Maldive diventano l’unico Paese al mondo con un divieto generazionale sul tabacco - Il fumo è sempre più bandito alle Maldive, soprattutto per i più giovani. Da money.it
Il primo Paese al mondo a vietare il fumo per i nati dopo il 2007 - Le Maldive sono la prima nazione ad applicare un divieto "generazionale" sul consumo di tabacco, un divieto che si estende anche sulle sigarette elettroniche e che riguarderà anche i turisti ... Lo riporta today.it
Maldive, scatta il divieto di fumo per i nati dopo gennaio 2007, turisti compresi: il primo al mondo - Le Maldive hanno iniziato ad applicare il divieto di fumo per chiunque sia nato dopo gennaio 2007, diventando l'unica nazione con un divieto 'generazionale' sul tabacco. Da msn.com