Le Maldive diventano l’unico Paese al mondo con un divieto generazionale sulle sigarette

Da sabato alle Maldive gli abitanti nati dopo il primo gennaio del 2007 non potranno più acquistare e fumare sigarette, di nessun tipo: il divieto era stato approvato dal presidente conservatore Mohamed Muizzu lo scorso maggio e ora è entrato in vigore. Non riguarderà soltanto i residenti, ma anche i visitatori della nota località turistica dell’Oceano Indiano. “In base alla nuova disposizione, alle persone nate dal 1 gennaio 2007 in poi è vietato acquistare, utilizzare o vendere prodotti del tabacco all’interno delle Maldive”, ha aggiunto. “Il divieto si applica a tutte le forme di tabacco e i rivenditori sono tenuti a verificare l’età prima della vendita”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

