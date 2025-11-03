Le immagini dell’aggressione alla donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano La coltellata alla schiena poi la fuga – Il video
L’ha seguita e senza alcun motivo apparente l’ha accoltellata, ferendola alla schiena con una lama da 43 centimetri. Queste le immagini, diffuse dai carabinieri di Milano, dell’aggressione su Anna Laura Valsecchi, in piazza Gae Aulenti a Milano. La 43enne è stata raggiunta con un fendente da un uomo, attualmente ricercato, sui 60 anni, capelli bianchi. L’aggressione è avvenuta alle 9 del mattino, quando la zona era piena di pendolari diretti al lavoro e passanti. La vittima è stata colpita mentre andava al lavoro a Finlombarda, la società finanziaria di Regione Lombardia, la cui sede era a pochi passi. 🔗 Leggi su Open.online
