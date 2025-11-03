Sono rientrati nelle proprie abitazioni le undici persone di cinque famiglie di Abbadia San Salvatore evacuate per le minacce di una improvvisa voragine. Cento metri quadri, dieci di altezza, mille metri cubi d’acqua che improvvisamente è arrivata a minacciare delle civili abitazioni. Siamo nella zona dell’ospedale, la grossa voragine ha interessato l’area dell’elisoccorso che, comunque, è rimasta sempre agibile. Le cinque famiglie sono state evacuate giovedì sera poso quando l’acqua ha iniziato a creare problemi. Tempestivo l’intervento dei tecnici, degli uomini di Adf (Acquedotto del Fiora) che aveva già iniziato gli interventi nella condotta del fosso delle "Lame" che ha provocato la grossa voragine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le famiglie sono rientrate nelle abitazioni