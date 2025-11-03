Le famiglie sono rientrate nelle abitazioni
Sono rientrati nelle proprie abitazioni le undici persone di cinque famiglie di Abbadia San Salvatore evacuate per le minacce di una improvvisa voragine. Cento metri quadri, dieci di altezza, mille metri cubi d’acqua che improvvisamente è arrivata a minacciare delle civili abitazioni. Siamo nella zona dell’ospedale, la grossa voragine ha interessato l’area dell’elisoccorso che, comunque, è rimasta sempre agibile. Le cinque famiglie sono state evacuate giovedì sera poso quando l’acqua ha iniziato a creare problemi. Tempestivo l’intervento dei tecnici, degli uomini di Adf (Acquedotto del Fiora) che aveva già iniziato gli interventi nella condotta del fosso delle "Lame" che ha provocato la grossa voragine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gli animali sono sempre più parte della quotidianità di tante famiglie della nostra Città. Per questa ragione ho voluto incontrare il Consigliere Comunale di Neive Paolo Cittadino, un ragazzo che ammiro e che rispetto: mi ha spiegato l’esperienza del suo comu - facebook.com Vai su Facebook
Ricostruzione infinita. Quindici famiglie restano in attesa di rientrare a casa - Dalla disastrosa alluvione del maggio 2023 sono già passati quasi due anni e mezzo, ma gli effetti continuano a farsi sentire non solo per quel che riguarda le infrastrutture (strade, ponti, edifici ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Incendio a Gianturco, famiglie disperate: chieste tende da campo e lettera al prefetto - Sconforto e disperazione a Gianturco, nella zona orientale di Napoli, dove molte persone sono state sgomberate dopo il pesante incendio nel magazzino di via Santa Maria di Costantinopoli ... Secondo msn.com
Fuga di gas in un condominio di via Borgognoni, evacuate sei famiglie - Paura ieri sera (22 ottobre) poco dopo le 21: entro due ore, con la riparazione della perdita, sono rientrati tutti nelle abitazioni ... Riporta luccaindiretta.it