News tv. Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin, dove volti noti e chiacchierati del piccolo schermo si raccontano senza filtri, tra successi, debolezze e curiosità. Ospiti della puntata sono stati Paolo Crivellin e Angela Caloisi, la coppia vip nata a Uomini e Donne, che hanno scelto di comparire insieme per fare un annuncio speciale ai fan e condividere alcuni retroscena inediti della loro vita privata. Le parole dei due ex protagonisti del dating show hanno emozionato il pubblico, ma durante l’intervista non è mancata una nota stonata: la conduttrice, in un tentativo forse un po’ goffo di fare un complimento alla coppia, ha provocato un piccolo imbarazzo nello studio di Canale 5, subito commentato dai telespettatori sui social. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Le è uscito male”, Toffanin: lo strano commento sulla coppia Vip dopo l’annuncio sognante a Verissimo