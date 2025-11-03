Le cimici del letto possono scatenare reazioni allergiche | ecco come fare la disinfestazione fai da te

Vediamo come procedere con una disinfestazione fai da te delle cimici del letto per evitare reazioni allergiche. Una compagnia che non vorremmo mai avere a letto è quella delle cimici, fastidiosi insetti che proliferano nella camera da letto e possono creare fastidi, disagi e reazioni allergiche. Prurito in molte zone del corpo e ponfi rossi al mattino sono segnali che lasciano pensare che è arrivato il momento di una disinfestazione accurata. (Cityrumors.it) Le cimici del letto o del materasso sono insetti che si nutrono di sangue e sono attratti dal calore delle stanze da letto nonché dall’anidride carbonica che il corpo umano emette durante il sonno notturno. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

