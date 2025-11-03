Le celebrazioni per il 4 Novembre a Latina | le strade chiuse e tutti i divieti

Latinatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Latina quest’anno celebra il 4 Novembre, Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle forze armate, a Borgo Bainsizza. La cerimonia è stata organizzata dalla Prefettura in collaborazione con Comune, 4° brigata telecomunicazioni dell’Aeronautica militare di Borgo Piave e il comando artiglieria. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

celebrazioni 4 novembre latina4 Novembre, festa dell’Unità nazionale e giornata delle forze amate. Le celebrazioni a San Giovanni Valdarno - La manifestazione inizierà alle 8,30 con la celebrazione della Santa messa nella chiesa di San Lorenzo in piazza Masaccio per concludersi alle 10,15 con la deposizione di una corona al monumento ai ca ... Riporta lanazione.it

4 novembre, le celebrazioni a Collesalvetti e nelle sue frazioni. Paoli: “Oggi ricordiamo i nostri Caduti, che hanno combattuto e dato la vita per la libertà” - Paoli: "Oggi ricordiamo i nostri Caduti, che hanno combattuto e dato la vita per la libertà" ... Segnala livornopress.it

Unità nazionale e Forze armate: celebrazioni del 4 novembre e insigniti - Il 4 novembre ricorre il 107esimo anniversario della Giornata delle Forze armate e Festa dell’Unità nazionale. Da umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Celebrazioni 4 Novembre Latina