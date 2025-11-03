Lazio vittoria e continuità | 2-0 al Cagliari e sesto risultato utile di fila

Isaksen sblocca nella ripresa, Zaccagni la chiude nel finale: Sarri torna a vincere due gare di fila all’Olimpico dopo un anno. La Lazio trova continuità e torna a vincere anche all’Olimpico. Nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A, i biancocelesti battono 2-0 il Cagliari, proseguendo la loro striscia positiva (sei risultati utili consecutivi) e risalendo a 15 punti in classifica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it