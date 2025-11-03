Lazio Sarri può sorridere! E’ torna super Provedel | sono già 270 minuti senza subire una rete e la difesa adesso è solida I dettagli

Lazio, Sarri ritrova il suo muro: Provedel è tornato super, 270 minuti di imbattibilità e una difesa finalmente granitica Ivan Provedel è tornato a essere il punto fermo della Lazio. Con le sue parate ha ridato sicurezza a tutta la squadra, che nelle prime nove giornate di campionato ha già collezionato cinque clean sheet, gli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

