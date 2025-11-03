Lazio la curva nord ricorda Vincenzo Paparelli

Periodicodaily.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La curva nord della Lazio ricorda Vincenzo Paparelli a pochi giorni dal 46mo anniversario della morte del tifoso laziale ucciso nel 1979 da un razzo partito dalla curva sud.  —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

lazio curva nord ricordaPisa - Lazio, la Curva Nord attacca: "Ennesimo sopruso senza motivazioni chiare e Lotito deve..." - Arrivano dai microfoni di Radio Laziale le parole di alcuni esponenti degli Ultras Lazio che hanno stigmatizzato la decisione ... Si legge su noibiancocelesti.com

Curva Nord Lazio, spuntano le polemiche sulla chiusura del settore ospiti contro il Pisa - Curva Nord Lazio: il malcontento per la chiusura del settore ospiti a Pisa In vista della trasferta di giovedì sera a Pisa, è scoppiato il malcontento tra i tifosi biancocelesti dopo la decisione di c ... Secondo lazionews24.com

lazio curva nord ricordaLazio Juventus, la Curva Nord contro Lotito: lo striscione prima della partita e il messaggio chiaro rivolto al presidente biancoceleste - I tifosi biancocelesti hanno inviato un messaggio chiaro al proprio presidente. Lo riporta lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Curva Nord Ricorda