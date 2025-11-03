Lazio i convocati per il Cagliari | rientra Hysaj ancora out Nuno Tavares

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventuno i giocatori selezionati da Sarri in vista del match contro i rossoblù: ben sei i giocatori assenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lazio i convocati per il cagliari rientra hysaj ancora out nuno tavares

© Gazzetta.it - Lazio, i convocati per il Cagliari: rientra Hysaj, ancora out Nuno Tavares

Leggi anche questi approfondimenti

Convocati Lazio: le scelte del tecnico Sarri per la sfida dell’Olimpico con il Cagliari! La lista completa - Convocati Lazio: sono state rese note le decisioni del tecnico Maurizio Sarri in merito al match dell’Olimpico contro il Cagliari. Riporta cagliarinews24.com

lazio convocati cagliari rientraLazio - Cagliari, i convocati di Sarri: un recupero in difesa - IL COMUNICATO - La Lazio ha reso noti i convocati del tecnico Maurizio Sarri per la gara contro il Cagliari che si disputerà questa sera alle ore ... Si legge su noibiancocelesti.com

lazio convocati cagliari rientraConvocati Lazio, le scelte di Maurizio Sarri per il match dell’Olimpico contro il Cagliari: c’è un grande ritorno in difesa, out Rovella e Castellanos. La lista completa - Convocati Lazio, le scelte di Maurizio Sarri per la decima giornata che vedrà i biancocelesti ospitare il Cagliari: la lista complete domani sera contro il Cagliari, valida per la decima giornata di S ... Segnala lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Convocati Cagliari Rientra