Lazio-Cagliari le pagelle | Isaksen a giro Zaccagni bersagliere e bersagliato poca Palestra Folorunsho evanescente
Le pagelle di Lazio-Cagliari, gara valida per la decima giornata di campionato. LAZIO: PROVEDEL 6 Sono poche le conclusioni che arrivano dalle sue parti, tutte per lo più centrali. Non si sporca troppo i guanti, nessuna parata mirabolante. Partita ordinaria. LAZZARI 5,5 Troppe imprecisioni in fase di impostazione per il terzino destro prestato alla causa, anche se di riffa o di raffa non commette grossi danni. Poco propositivo rispetto al solito ( Dal 72? PELLEGRINI 6 Bravo in una chiusura da subentrato, nessuna sbavatura degna di nota) ROMAGNOLI 6 Gara da difensore sarriano, ordinata e pulita senza troppe sbavature se non quelle di reparto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
