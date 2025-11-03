Lazio-Cagliari le pagelle | Isaksen a giro Zaccagni bersagliere e bersagliato poca Palestra Folorunsho evanescente

Le pagelle di Lazio-Cagliari, gara valida per la decima giornata di campionato. LAZIO:  PROVEDEL 6  Sono poche le conclusioni che arrivano dalle sue parti, tutte per lo più centrali. Non si sporca troppo i guanti, nessuna parata mirabolante. Partita ordinaria. LAZZARI 5,5  Troppe imprecisioni in fase di impostazione per il terzino destro prestato alla causa, anche se di riffa o di raffa non commette grossi danni. Poco propositivo rispetto al solito ( Dal 72? PELLEGRINI 6   Bravo in una chiusura da subentrato, nessuna sbavatura degna di nota) ROMAGNOLI 6  Gara da difensore sarriano, ordinata e pulita senza troppe sbavature se non quelle di reparto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

