Lazio-Cagliari in giro con Isaksen e Zaccagni i biancocelesti la spuntano per 2-0

Lazio-Cagliari, gara valida per la decima giornata di Serie A, finisce 2-0 per i biancocelesti. Dopo un primo tempo di gestione e di qualche occasione la squadra di mister Maurizio Sarri la porta a casa grazie a un supergol di Gustav Isaksen e al sigillo di Mattia Zaccagni. Una vittoria che fa bene alla squadra e all’ambiente e che rilancia le ambizioni della squadra capitolina in campionato. Poche emozioni nelle formazioni, quelle annunciate ampliamente alla vigilia. Alla fine Toma Basic la spunta su Matias Vecino, mentre gli altri sono tutti ampliamente confermati. Nel Cagliari invece c’è la sorpresa Sebastiano Luperto al posto di Zè Pedro, che sembrava favorito alla vigilia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio-Cagliari, in giro con Isaksen e Zaccagni i biancocelesti la spuntano per 2-0

Leggi anche questi approfondimenti

Un Olimpico commosso nel ricordo di Vincenzo Paparelli Splendido omaggio prima di Lazio-Cagliari al tifoso tragicamente scomparso nei fatti del 'Derby della Capitale' 1979 Da brividi la coreografia della Curva Nord #LazioCagliari #CurvaNordLazio # - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: riecco Luperto e Mina, c’e Gaetano - X Vai su X

Lazio – Cagliari 2-0, cronaca e highlights: Isaksen e Zaccagni la risolvono! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: primo tempo a porte inviolate, Isaksen e Zaccagni conquistano l'ottavo posto! Secondo generationsport.it

Lazio, vittoria e continuità: 2-0 al Cagliari e sesto risultato utile di fila - Sesto risultato utile consecutivo per la squadra di Sarri ... Lo riporta sportface.it

Lazio-Cagliari, le pagelle: Isaksen a giro, Zaccagni bersagliere e bersagliato, poca Palestra, Folorunsho evanescente - Cagliari, gara valida per la decima giornata di campionato tra la squadra capitolina e i sardi di mister Pisacane. Secondo romadailynews.it