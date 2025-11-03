Lazio-Cagliari in giro con Isaksen e Zaccagni i biancocelesti la spuntano per 2-0

Lazio-Cagliari, gara valida per la decima giornata di Serie A, finisce 2-0 per i biancocelesti. Dopo un primo tempo di gestione e di qualche occasione la squadra di mister Maurizio Sarri la porta a casa grazie a un supergol di Gustav Isaksen e al sigillo di Mattia Zaccagni. Una vittoria che fa bene alla squadra e all’ambiente e che rilancia le ambizioni della squadra capitolina in campionato. Poche emozioni nelle formazioni, quelle annunciate ampliamente alla vigilia. Alla fine Toma Basic la spunta su Matias Vecino, mentre gli altri sono tutti ampliamente confermati. Nel Cagliari invece c’è la sorpresa Sebastiano Luperto al posto di Zè Pedro, che sembrava favorito alla vigilia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

