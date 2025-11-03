lazio cagliari continua la protesta e quanta emozione per il ricordo di paparelli e galeone

Oltre ai consueti striscioni, che prendono spunto da Trilussa, momenti toccanti dedicati a Giovanni Galeone e a Vincenzo Paparelli All’Olimpico va in scena una gara importante sia per la Lazio che per il Cagliari, a caccia di conferme e soprattutto di punti. I saridnon vincono da un mese e mezzo, i biancocelesti faticano a segnare: una sola rete nelle ultime tre, in cui almeno hanno tenuto la porta inviolata. Ma dopo il bel successo con la Juve il pareggio di Pisa ha deluso e neanche poco. Tifosi Lazio (Ansafoto) – calciomercato.it A prescindere dai risultati in campo, però, continua la protesta della Curva Nord nei confronti della dirigenza e del presidente Claudio Lotito, bersaglio dei soliti cori per tutto il primo quarto d’ora, come ormai deciso in tutte le gare casalinghe della Lazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

