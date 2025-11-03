Lazio-Cagliari altra tegola per Sarri | si fa male anche lui e l’emergenza cresce

Pessime notizie per il tecnico biancoceleste, che perde un altro dei suoi titolarissimi a sei giorni dalla sfida con l’Inter Piove sul bagnato per la Lazio e per Maurizio Sarri. Oltre al primo tempo tutt’altro che brillante e i problemi già importanti di formazione, si ferma anche Alessio Romagnoli. Il difensore biancoceleste, dopo un contrasto con Borrelli verso la fine del primo tempo, ha cominciato a toccarsi dietro la coscia destra per una noia muscolare. Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Al duplice fischio dell’arbitro il numero 13 laziale si è confrontato con lo staff medico evidenziando il problema verosimilmente all’altezza dei flessori. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio-Cagliari, altra tegola per Sarri: si fa male anche lui e l’emergenza cresce

