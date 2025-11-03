Lazio-Cagliari 2-0 | magia di Isaksen e gol di Zaccagni Sarri vince all' Olimpico

Romatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio vince per due a zero contro il Cagliari nella decima giornata del campionato di Serie A. All'Olimpico regala la vittoria a Sarri una magia di Isaksen che nel secondo tempo scappa via e col suo mancino batte Caprile, nel recupero poi su errore della difesa sarda la rete di Zaccagni che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

