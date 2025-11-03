Lazio a caccia di gol col Cagliari | per Dia è l’occasione giusta per sbloccarsi

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il senegalese, a secco da due mesi, ha segnato 3 reti in 3 gare ai sardi: "Dobbiamo tornare a vincere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

