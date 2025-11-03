Lazio a caccia di gol col Cagliari | per Dia è l’occasione giusta per sbloccarsi
Il senegalese, a secco da due mesi, ha segnato 3 reti in 3 gare ai sardi: "Dobbiamo tornare a vincere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Calciomercato #Lazio, il #WestHam a caccia di rinforzi: attaccante nel mirino - facebook.com Vai su Facebook
Lazio a caccia di gol col Cagliari: per Dia è l’occasione giusta per sbloccarsi - Il problema è sempre quello: ricominciare a fare gol (una sola rete realizzata negli ultimi 270 minuti di campionato). Scrive msn.com
Dove vedere Lazio-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario - Allo stadio Olimpico di Roma si chiude la decima giornata del campionato di Serie A: le probabili scelte di formazione di Sarri e Pisacane ... Segnala corrieredellosport.it
Lazio, Dia promette gol e il Cagliari porta bene: i numeri del senegalese - Contro i sardi l’attaccante biancoceleste ha trovato già diverse reti in carriera nel campionato italiano: il dato fa ben sperare Sarri ... Segnala msn.com