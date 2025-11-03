L’avvocato di Evelina Sgarbi contro la puntata di Domenica In sul padre Vittorio | Linciaggio mediatico contro di lei

L’avvocato Iacobbi, legale di Evelina Sgarbi, la figlia del critico d’arte Vittorio Sgarbi, ha annunciato la presentazione di un esposto alla commissione di vigilanza Rai in seguito alle dichiarazioni che l’hanno riguardata ieri durante la trasmissione Domenica In su Rai1. Secondo il legale, la rete del servizio pubblico ha ospitato « un linciaggio mediatico di violenza verbale inaudita, un vero e proprio plotone di esecuzione, nei confronti di Evelina Sgarbi, una ragazza di 25 anni colpevole solo di essere la figlia di Vittorio Sgarbi. Il tutto senza contraddittorio, in un processo mediatico dalla sentenza già decisa». 🔗 Leggi su Open.online

