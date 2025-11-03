L’Avvento a Terento e il Natale nel Bosco | magia luci e profumi natalizi dell’Area Vacanze Sci e Malghe Rio Pusteria in Alto Adige
RIO DI PUSTERIA (BZ) – Tra le montagne innevate dell’Area Vacanze Sci e Malghe Rio Pusteria, il paese di Terento si trasforma in un incantevole villaggio natalizio. Luci calde, fiaccole e profumi di cannella accompagnano gli ospiti lungo un percorso autentico che intreccia la tradizione con la natura. L’Avvento di Terento si tiene domenica 7, lunedì 8, sabato 13, domenica 14, sabato 20, domenica 21, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre, dalle 11:00 alle 20:00, con un ricco programma di mercatini, laboratori e momenti di pura atmosfera. MERCATINO DI NATALE E LABORATORIO DI BISCOTTI PER I PIÙ PICCOLI Nel cuore del paese di Terento, un grande albero e una maestosa corona d’Avvento accolgono i visitatori tra bancarelle di artigianato e sapori tipici dell’Alto Adige: oggetti in legno, decorazioni natalizie, candele fatte a mano, strudel, speck e formaggi locali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
