Lavoro a Terni Asm avvia le selezioni per tre posizioni | candidature entro il 7 novembre
La società Asm Terni ha annunciato l’apertura di una nuova procedura di selezione rivolta a laureati e laureate in ingegneria per l’inserimento in diverse aree aziendali. In particolare, la società cerca tre profili tecnici per le seguenti posizioni:· un laureato o una laureata in ingegneria da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
