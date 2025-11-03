Lavori nodo San Benigno | da stasera soppressa la corsia riservata al tpl
Nell'ambito dei lavori di riqualificazione del nodo di San Benigno, dopo la chiusura della rampa di collegamento tra la sopraelevata, il ponte elicoidale e lungomare Canepa, verrà temporaneamente soppressa la corsia riservata ai mezzi del trasporto pubblico locale. La misura scatta nella serata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In massa davanti al municipio dopo lo sfratto per i lavori olimpici. Il nodo della sede provvisoria dopo gennaio - facebook.com Vai su Facebook
Al via nel 2025 i lavori per il nuovo nodo intermodale di Paradiso: viabilità modificata, nuove fermate bus e infrastrutture più sicure per tutti. Scopri i dettagli sulle novità e le deviazioni previste! #Paradiso #Lugano #Mobilità - X Vai su X
Sopraelevata di Genova, nel 2026 lavori per quasi quattro milioni di euro - Da tempo la Sopraelevata è al centro del dibattito sulle infrastrutture genovesi: con l’avvio del cantiere per il tunnel subportuale la sua "utilità" viene spesso messa in discussione ... Come scrive primocanale.it
Lavori sul nodo di San Benigno e cantieri dei quattro assi: autunno di fuoco per la viabilità - L’autunno si prospetta decisamente difficile dal punto di vista della viabilità per i genovesi. Scrive msn.com
Nodo di San Benigno, fino al 30 aprile solo due corsie sul Ponte Elicoidale: come cambia la viabilità - Dalla serata di giovedì 23 ottobre e fino al 30 aprile 2026 la carreggiata del Ponte Elicoidale – nel tratto compreso tra Lungomare Canepa e ... Si legge su primocanale.it