Lavori nodo San Benigno | da stasera soppressa la corsia riservata al tpl

Genovatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito dei lavori di riqualificazione del nodo di San Benigno, dopo la chiusura della rampa di collegamento tra la sopraelevata, il ponte elicoidale e lungomare Canepa, verrà temporaneamente soppressa la corsia riservata ai mezzi del trasporto pubblico locale. La misura scatta nella serata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

