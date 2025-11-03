Lavori e modifiche in centro dal 3 al 16 novembre
Tutte le notti tra il 3 e il 16 novembre, nella fascia oraria 215, per l'esecuzione di lavori di rinnovo del filo di contatto e della componentistica della filovia nell'ambito della realizzazione del progetto dei 4 assi di forza del trasporto pubblico locale, nelle strade sottoelencate. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Pnrr: lavori in centro storico a Sansepolcro verso la conclusione - Il Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 20 ott obre 2025, i lavori legati al progetto PNRR per la riqualificazione del centro storico entreranno nella fase conclusiva ... Come scrive lanazione.it