Lavori di riqualificazione in piazza di Santa Felicita

Lanazione.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 3 novembre 2025 – A Firenze scattano da oggi, 3 novembre, alcuni lavori di riqualificazione, in particolare in piazza di Santa Felicita. Qui, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, il cantiere interesserà gran parte della piazza lato piazza Pitti, tranne una corsia lato centro per il transito dei veicoli con direzione verso piazza dei Rossi. Accessi garantiti ai pedoni, alle abitazioni e alle attività presenti sul lato del cantiere. Questi provvedimenti saranno in vigore fino al 1 febbraio. Al via anche la nuova fase degli interventi di Publiacqua di risanamento fognario dell’emissario in riva sinistra d’Arno, in via dell'Isolotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lavori di riqualificazione in piazza di santa felicita

© Lanazione.it - Lavori di riqualificazione in piazza di Santa Felicita

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lavori riqualificazione piazza santaLavori di riqualificazione in piazza di Santa Felicita - Accessi garantiti ai pedoni, alle abitazioni e alle attività presenti sul lato del cantiere. Da msn.com

Firenze, da piazza di Santa Felicita a via dell’Isolotto: i lavori della settimana in città - I lavori di riqualificazione in piazza di Santa Felicita , la nuova fase del risanamento fognario in via dell’Isolotto, interventi alla rete idrica in via delle Masse e via Beccari: sono alcuni dei ... Lo riporta 055firenze.it

lavori riqualificazione piazza santaPrato, piazza della Stazione: pedoni in sicurezza durante il cantiere per la riqualificazione e i lavori di Rfi sulla Direttissima - Un percorso pedonale segnalato e sicuro per indirizzare i passeggeri in uscita dalla stazione centrale in direzione delle fermate sostitutive di ... Come scrive piananotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Riqualificazione Piazza Santa