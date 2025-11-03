Lavori di riqualificazione in piazza di Santa Felicita
Firenze, 3 novembre 2025 – A Firenze scattano da oggi, 3 novembre, alcuni lavori di riqualificazione, in particolare in piazza di Santa Felicita. Qui, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, il cantiere interesserà gran parte della piazza lato piazza Pitti, tranne una corsia lato centro per il transito dei veicoli con direzione verso piazza dei Rossi. Accessi garantiti ai pedoni, alle abitazioni e alle attività presenti sul lato del cantiere. Questi provvedimenti saranno in vigore fino al 1 febbraio. Al via anche la nuova fase degli interventi di Publiacqua di risanamento fognario dell’emissario in riva sinistra d’Arno, in via dell'Isolotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
