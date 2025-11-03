Lavori di manutenzione | la funicolare per San Vigilio si ferma per un mese
Bergamo. La funicolare che collega Colle Aperto in Città Alta a San Vigilio si ferma per un mese. A comunicarlo è Atb, che spiega come da lunedì 3 novembre a venerdì 5 dicembre la tratta sarà chiusa a causa di lavori di manutenzione straordinaria. Nello specifico, l’impianto sarà sottoposto alla revisione quinquennale che prevede la normativa vigente. Per mantenere attivo il collegamento, Atb ha disposto il servizio sostitutivo di bus della linea 21. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria: nuoto libero e attività associative riprendono regolarmente - facebook.com Vai su Facebook
ANM, funicolare di Montesanto chiusa per lavori di manutenzione - La società di trasporto pubblico ANM ha comunicato con un post, che la funicolare di Montesanto sarà chiusa al pubblico da sabato 14 a mercoledì 18 giugno per lavori di manutenzione straordinaria ... Scrive ilmattino.it
Funicolare di Montesanto verso la chiusura ad aprile 2026: stop di 8 mesi per manutenzione ventennale - L'ipotesi è che l'impianto a fune che collega la Pignasecca a via Morghen al Vomero possa chiudere ad ... Segnala fanpage.it
Riprende servizio la funicolare Zecca-Righi dopo i lavori per manutenzione - La prima partenza alle 13:40, a bordo famiglie con bambini, turisti stranieri, qualche biker. Riporta rainews.it