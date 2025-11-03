Lavori alla rete idrica a Bolzaneto erogazione sospesa in alcune vie

Mercoledì 5 novembre 2025 dalle ore 7 alle 20 sarà sospesa l'erogazione dell'acqua alle utenze allacciate in alcune vie del quartiere di Bolzaneto a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica. Lo comunica Ireti. Le vie interessate sono:via al Santuario di Nostra Signora della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altre letture consigliate

*SOSPENSIONE SERVIZIO IDRICO* A causa di lavori sulla rete acquedotto, il servizio idrico verrà temporaneamente sospeso: *Dalle ore 23:30 del 04/11/2025* ? *Alle ore 05:00 del 05/11/2025* Zone interessate: *ZONA GREZZE* Via Grezze Via Vic Vai su Facebook

Lavori sulla rete idricadi #Firenze con effetti sulla viabilità https://publiacqua.it/lavori-sulla-rete-idrica-di-firenze-con-effetti-sulla-viabilit%C3%A0-1610-0… #acqua #acquedotto #lavori #LavoriPubblici #PubliacquaLavori - X Vai su X

LAVORI Rignano Garganico, conclusi i lavori sulla rete idrica: a breve torna l’acqua nelle abitazioni - L’Acquedotto Pugliese ha reso noto che si sono conclusi i lavori di manutenzione sulle tubazioni della rete idrica. Scrive statoquotidiano.it

Lavori nella rete idrica, ecco quando il servizio sarà sospeso e poi ripristinato in 6 Comuni - Con l’avvio dei lavori per la sistemazione della nuova condotta in acciaio da legare all’acquedotto, come comunicato ieri da Siciliacque, saranno sei i Comuni che dal 23 gennaio resteranno a secco ma ... Secondo vivienna.it

In corso lavori alla rete idrica e asfaltature - Oggi dalle 7 alle 13, il tratto di via di Cantagallo tra via di Malcantone e Vignone e via di Cerreto e Solano – in località Figline- Riporta lanazione.it