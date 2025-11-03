Lavori alla rete idrica a Bolzaneto erogazione sospesa in alcune vie

Genovatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 5 novembre 2025 dalle ore 7 alle 20 sarà sospesa l'erogazione dell'acqua alle utenze allacciate in alcune vie del quartiere di Bolzaneto a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica. Lo comunica Ireti. Le vie interessate sono:via al Santuario di Nostra Signora della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

