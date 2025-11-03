Lavori a Nervi | come cambiano viabilità e percorsi dei bus
Diverse modifiche alla viabilità coinvolgeranno Nervi da lunedì 10 a venerdì 14 novembre 2025, con variazioni di percorso e fermata anche per le linee bus 515, 516 e 517. Le strade interessate sono via Sala, via Sant’Ilario, viale Franchini e viale delle Palme per un intervento di eliminazione di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
