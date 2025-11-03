Lavorava in un cantiere di Scampia | operaio muore due mesi dopo la caduta

Ieri sera ad Acerra, nell'ospedale "Clinica Villa dei Fiori", è deceduto Marco Iazzetta, 63 anni, di Afragola. L'uomo, operaio edile che lo scorso 10 settembre era caduto dal quarto al terzo piano di una palazzina in costruzione a Scampia in via A. Labriola LT.H in cui stava lavorando, è deceduto a causa dell'aggravarsi delle condizioni. La salma è stata trasferita nel 2° policlinico di Napoli per l'autopsia. Indagano i carabinieri della stazione Napoli Marianella.

