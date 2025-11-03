Lavanderia a costo zero a Catania grazie al bypass al contatore 69enne arrestato | quanta energia ha rubato

Titolare di lavanderia arrestato a Catania per furto aggravato di energia: scoperto un sistema per bypassare il contatore e alimentare l’attività. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Lavanderia “a costo zero" a Catania grazie al bypass al contatore, 69enne arrestato: quanta energia ha rubato

