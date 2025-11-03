L’autoritratto di Tetsuo Hara agli Uffizi

Per la prima volta nella storia, un mangaka entra nell’esposizione della Galleria degli Uffizi. Il Sensei Tetsuo Hara (nella foto), insignito del Premio Yellow Kid Maestro del Fumetto di Lucca Comics & Games, ha realizzato e donato, grazie a questo riconoscimento, un proprio autoritratto che da oggi è accolto nel Museo fiorentino in virtù della partnership tra Lucca Comics & Games, il Ministero della Cultura e le Gallerie degli Uffizi, che ospitano la più grande collezione di autoritratti tra i musei di tutto il mondo. Durante la visita Hara ha incontrato il Direttore degli Uffizi, Simone Verde e il capo della Segreteria tecnica del Ministero della Cultura, Emanuele Merlino, donando la propria opera, svelata durante il festival, alla collezione degli Uffizi, ricevendo dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli, tramite il suo rappresentante, una riproduzione della celebre statua “Il pugile a riposo“. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’autoritratto di Tetsuo Hara agli Uffizi

Argomenti simili trattati di recente

Tetsuo Hara, disegnatore di Ken il guerriero, ringrazia Lucca Comics & Games durante la premiazione come Maestro del Fumetto, durante la quale è stato svelato il suo autoritratto per la Galleria degli Uffizi. @luccacomicsandgames #fumettologica #fumetti # - facebook.com Vai su Facebook

Tetsuo Hara, il padre di Kenshirio, entra in collezione agli Uffizi. È il primo Mangaka nella raccolta di autoritratti delle Gallerie, la più grande al mondo - X Vai su X

Tetsuo Hara, primo Mangaka tra gli autoritratti degli Uffizi - Prima volta agli Uffizi questo pomeriggio per il grande autore di manga Tetsuo Hara, creatore del leggendario Ken il guerriero; nell'occasione, ha donato alla Galleria il suo autoritratto, diventando ... Si legge su rainews.it

Ricordate la polemica sui prezzi per incontrare Tetsuo Hara? Ecco come è andata a finire - I costosissimi pacchetti per incontrare Tetsuo Hara hanno attirato numerose critiche, ma a quanto pare ha "avuto ragione" lui ... Da bestmovie.it

Tetsuo Hara a Lucca Comics & Games - All'autore è stato conferito il premio “Maestro del fumetto Lucca Comics & Games 2025” - fantascienza.com scrive