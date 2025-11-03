L' automobilista che ha investito Ettore Pausini si è costituito

L'automobilista che domenica 2 novembre ha investito e ucciso Ettore Pausini, zio della cantante Laura Pausini, mentre era in bici, sugli Stradelli Guelfi si sarebbe presentato negli uffici della polizia locale di Bologna. Da quanto si apprende, si tratterebbe di uno straniero, residente a Rimini. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

