Inter News 24 Lautaro Martìnez non sta vivendo il suo momento migliore. L’analisi sul rendimento del centravanti argentino. Dopo la vittoria di Verona, l’allenatore dell’ Inter, Cristian Chivu, ha voluto chiarire ogni dubbio sul momento di Lautaro Martínez, capitano e leader tecnico dei nerazzurri. L’attaccante argentino, classe 1997, non segna in campionato da quattro giornate, ma per il tecnico non si tratta di un problema. Chivu ha ribadito che il rendimento del suo numero 10 va valutato nel complesso, evidenziandone l’impegno costante e l’importanza nello spogliatoio. Il tecnico rumeno ha ricordato come Lautaro abbia segnato recentemente anche in Champions League, sottolineando che una settimana senza gol non può diventare un caso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martìnez, vietato parlare di momento no: il capitano resta un esempio di leadership e sacrificio