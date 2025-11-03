Lautaro Inter per Chivu non c’è un caso gol | le sensazioni sul momento dell’argentino

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. L’ultimo gol di Lautaro Martínez in Serie A risale al 4 ottobre, nella sfida contro la Cremonese, un incontro che ha preceduto la sosta per le Nazionali. Da allora, l’attaccante argentino ha visto il suo bottino rimanere fermo a tre reti in dieci partite: Torino, Cagliari e Cremonese sono state le sue uniche vittime in campionato. Un contributo abbastanza esiguo per uno che porta la fascia da capitano dell’IInter. Questo secco dato potrebbe pesare psicologicamente sul “Toro”, che, come ha già fatto in passato, finisce per essere sopraffatto dalla responsabilità di dover fare di più per il bene della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, per Chivu non c’è un caso gol: le sensazioni sul momento dell’argentino

