Lauro condannato imprenditore agricolo per la morte di un operaio

Un imprenditore agricolo di Lauro è stato condannato a due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per la morte di un giovane operaio avvenuta cinque anni fa.La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino, accogliendo le richieste della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Lauro, operaio schiacciato dal trattore: imprenditore condannato a due anni - Due anni di reclusione con pena sospesa inflitti ad un imprenditore agricolo dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino per una morte sul lavoro. Segnala irpinianews.it

