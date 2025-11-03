Lauro condannato imprenditore agricolo per la morte di un operaio
Un imprenditore agricolo di Lauro è stato condannato a due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per la morte di un giovane operaio avvenuta cinque anni fa.La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino, accogliendo le richieste della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
