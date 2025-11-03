Laura Pausini si costituisce l' automobilista che ha investito e ucciso lo zio Ettore

Affaritaliani.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non avendo precedenti penali ed essendosi presentato spontaneamente, gli agenti hanno proceduto a denunciarlo in stato di libertà. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

laura pausini si costituisce l automobilista che ha investito e ucciso lo zio ettore

© Affaritaliani.it - Laura Pausini, si costituisce l'automobilista che ha investito e ucciso lo zio Ettore

