Laura Pausini piange lo zio Ettore ucciso in bici da auto pirata incidente mortale nella periferia di Bologna

Morto in un incidente a Bologna lo zio di Laura Pausini: il 78enne Ettore Pausini stava rincasando in bicicletta quando un pirata della strada l'ha falciato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

