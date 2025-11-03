Laura Pausini piange lo zio Ettore ucciso in bici da auto pirata incidente mortale nella periferia di Bologna
Morto in un incidente a Bologna lo zio di Laura Pausini: il 78enne Ettore Pausini stava rincasando in bicicletta quando un pirata della strada l'ha falciato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lo zio di Laura Pausini falciato mentre era in bici: l'auto che lo ha colpito è fuggita - facebook.com Vai su Facebook
Laura Pausini, morto lo zio Ettore: travolto in bici a Bologna da auto in fuga - In un incidente avvenuto ieri, domenica, alle porte di Bologna, è morto Ettore Pausini, zio paterno della cantante. Si legge su lapresse.it
Lutto per Laura Pausini, morto lo zio Ettore travolto in bici da un’auto pirata - Lo zio della cantante, 78 anni, ciclista appassionato, è morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata alla periferia di Bologna. Secondo tg24.sky.it
Lo zio di Laura Pausini, Ettore, falciato in bici da un'auto pirata - Dopo essere guarito da un tumore, era testimonial di un'associazione che aiuta i pazienti oncologici ... Secondo today.it