Laura Pausini morto lo zio Ettore | travolto in bici a Bologna da auto in fuga
Lutto per Laura Pausini. In un incidente avvenuto ieri, domenica, alle porte di Bologna, è morto Ettore Pausini, zio paterno della cantante. Lo riporta ‘Il Resto del Carlino’. L’uomo, che viaggiava in bicicletta, per cause ancora da accertare è stato investito da un’auto che non si è fermata dopo l’impatto. Inutile l’intervento dei soccorsi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
