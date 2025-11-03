Laura Pausini morto lo zio Ettore | investito in bici l' auto in fuga ritrovata a pochi km ma è giallo su chi era alla guida
Lutto per Laura Pausini. Lo zio della cantante, Ettore Pausini, è stato investito in bici alle porte di Bologna e l?auto che l?ha ucciso è fuggita dopo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggo. . Lutto per Laura Pausini. Lo zio della cantante, Ettore Pausini, è stato investito in bici alle porte di Bologna e l’auto che l’ha ucciso è fuggita dopo l’incidente. Se n’è andato così, a 78 anni, “un uomo immenso”, lo ricorda Stefano Giordani, presidente del - facebook.com Vai su Facebook
Lutto per Laura Pausini, morto lo zio Ettore travolto in bici da un’auto pirata - Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le telecamere e le strade periferiche per risalire al pirata. tg24.sky.it scrive
