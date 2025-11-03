Laura Pausini morto lo zio Ettore | investito in bici l' auto in fuga ritrovata a pochi km ma è giallo su chi era alla guida

Ilmessaggero.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto per Laura Pausini. Lo zio della cantante, Ettore Pausini, è stato investito in bici alle porte di Bologna e l?auto che l?ha ucciso è fuggita dopo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

laura pausini morto lo zio ettore investito in bici l auto in fuga ritrovata a pochi km ma 232 giallo su chi era alla guida

© Ilmessaggero.it - Laura Pausini, morto lo zio Ettore: investito in bici, l'auto in fuga ritrovata a pochi km ma è giallo su chi era alla guida

News recenti che potrebbero piacerti

laura pausini morto zioLaura Pausini, morto lo zio Ettore: falciato da un’auto mentre era in bici alle porte di Bologna - È morto domenica 2 novembre, alle porte di Bologna, Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini. Segnala gossip.it

Lutto per Laura Pausini, morto lo zio Ettore travolto in bici da un’auto pirata - Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le telecamere e le strade periferiche per risalire al pirata. tg24.sky.it scrive

laura pausini morto zioLutto per Laura Pausini, lo zio Ettore travolto e ucciso in bici da un’auto: caccia al pirata della strada - In un incidente avvenuto domenica 2 novembre alle porte di Bologna è morto lo zio Ettore ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Laura Pausini Morto Zio