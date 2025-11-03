Lutto per Laura Pausini. Lo zio della cantante, Ettore Pausini, è stato investito in bici alle porte di Bologna e l?auto che l?ha ucciso è fuggita dopo. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Laura Pausini, morto lo zio Ettore: investito in bici da un'auto in fuga