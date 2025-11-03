Laura Pausini morto lo zio Ettore | investito in bici da un' auto in fuga

Leggo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto per Laura Pausini. Lo zio della cantante, Ettore Pausini, è stato investito in bici alle porte di Bologna e l?auto che l?ha ucciso è fuggita dopo. 🔗 Leggi su Leggo.it

laura pausini morto lo zio ettore investito in bici da un auto in fuga

© Leggo.it - Laura Pausini, morto lo zio Ettore: investito in bici da un'auto in fuga

Approfondisci con queste news

laura pausini morto zioLaura Pausini, morto lo zio Ettore: investito in bici da un'auto in fuga - Lo zio della cantante, Ettore Pausini, è stato investito in bici alle porte di Bologna e l’auto ... Scrive msn.com

laura pausini morto zioTragedia a Bologna, morto Ettore Pausini: lo zio di Laura travolto da un’auto pirata - Una giornata di sport si è trasformata in tragedia per Ettore Pausini, zio della cantante Laura Pausini. Si legge su msn.com

laura pausini morto zioLaura Pausini, morto lo zio Ettore: falciato in bici da un’auto in fuga - Era il fratello del padre della cantante, aveva 78 anni. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Laura Pausini Morto Zio