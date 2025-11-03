Laura Pausini lo zio travolto e ucciso mentre andava in bici | si cerca pirata della strada

Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimare la vittima per circa un'ora, senza però riuscire nell'impresa. Anche le indagini sono partite immediatamente, con gli agenti che si sono messi alla ricerca di una Opel Astra vecchio modello, ponendo al vaglio anche le telecamere del luogo dello schianto e quelle circostanti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Laura Pausini, lo zio travolto e ucciso mentre andava in bici: si cerca pirata della strada

