Laura Pausini il pirata che ha investito e ucciso lo zio si è costituito | chi è

Si è presentato presso gli uffici della Polizia Locale di Bologna l'automobilista che ieri ha investito e ucciso Ettore Pausini, zio paterno della cantante Laura Pausini, travolto mentre era in sella alla sua bici lungo gli stradelli Guelfi alle porte di Bologna. L'uomo, cittadino rumeno-moldavo residente a Rimini, ha dichiarato di essere stato alla guida dell'auto che ha travolto il 78enne. Ha 29 anni. La polizia locale lo ha denunciato in stato di libertà, essendosi presentato spontaneamente e non avendo precedenti penali, e domani verrà inviato tutto al pm che è comunque già informato, visto che la Locale era già sulle sue tracce. 🔗 Leggi su Iltempo.it

