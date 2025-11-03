Laura Pausini il pirata che ha investito e ucciso lo zio si è costituito | chi è
Si è presentato presso gli uffici della Polizia Locale di Bologna l'automobilista che ieri ha investito e ucciso Ettore Pausini, zio paterno della cantante Laura Pausini, travolto mentre era in sella alla sua bici lungo gli stradelli Guelfi alle porte di Bologna. L'uomo, cittadino rumeno-moldavo residente a Rimini, ha dichiarato di essere stato alla guida dell'auto che ha travolto il 78enne. Ha 29 anni. La polizia locale lo ha denunciato in stato di libertà, essendosi presentato spontaneamente e non avendo precedenti penali, e domani verrà inviato tutto al pm che è comunque già informato, visto che la Locale era già sulle sue tracce. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Un ciclista 78enne è stato travolto e ucciso da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso alla periferia di Bologna. Si tratta di Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini. La vettura, una Opel Astra vecchio modello, si sarebbe allontanata in - facebook.com Vai su Facebook
Lutto per Laura Pausini: zio Ettore falciato in bici da un pirata della strada - X Vai su X
Chi è il pirata della strada che ha travolto e ucciso Ettore Pausini, zio della cantante Laura: si è costiuito - Si è costituito l'uomo che domenica ha investito e ucciso il ciclista Ettore Pausini, zio di Laura Pausini, lungo gli Stradelli Guelfi a Bologna ... Si legge su fanpage.it
Lutto per Laura Pausini, morto lo zio Ettore travolto in bici da un’auto pirata - Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le telecamere e le strade periferiche per risalire al pirata. Come scrive tg24.sky.it
Lo zio di Laura Pausini, Ettore, falciato in bici da un'auto pirata - Dopo essere guarito da un tumore, era testimonial di un'associazione che aiuta i pazienti oncologici ... Lo riporta today.it