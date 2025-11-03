L’atlante della sostenibilità | la Green Economy tra competitività e ridisegno geografico

Life&People.it La transizione ecologica non è più un’opzione etica, ma una potente leva di trasformazione economica e competitiva su scala globale. Comprendere la Geografia della Green Economy significa tracciare le nuove linee di forza che stanno ridefinendo la mappa geopolitica ed economica mondiale. L’analisi delle performance ambientali, dagli investimenti ESG all’efficienza nell’uso delle risorse, rivela come la sostenibilità sia diventata l’indicatore chiave per la resilienza e la leadership di un Paese. In questo scenario, l’Europa si posiziona come un laboratorio avanzato, dove i leader del Nord si confrontano con le eccellenze del Mediterraneo, delineando un futuro in cui l’efficienza ambientale è sinonimo di potere economico. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it