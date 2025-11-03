Latina uomo rapinato del cellulare in via Villafranca | la donna si finge gentile e fugge con lo smartphone

Un uomo di circa cinquant'anni è stato derubato del cellulare nel pomeriggio di venerdì in via Villafranca, nei pressi della stazione degli autobus di Latina. La vittima è stata avvicinata da una donna sconosciuta che, con modi garbati e un pretesto, ha iniziato a parlare con lui, per poi strappare lo smartphone dalle sue mani e fuggire rapidamente. L'intervento della Polizia e le prime indagini. Dopo la segnalazione al numero d'emergenza 112, sono intervenuti i poliziotti della Questura di Latina, che hanno ascoltato la vittima per ricostruire la dinamica e raccogliere una descrizione utile della donna.

